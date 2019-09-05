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В Казани осудили экс-майора полиции за объявление а группе «Казанские курицы»

Cегодня, 09:26 124 2 Автор: prokazan.ru

В Казани накануне осудили экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани 38-летнего майора полиции в отставке Наиля Рашитова к двум годам условно за объявление в группе "ВКонтакте" "Мужское мнение/Казанские курицы".

Как следует из материалов дела, с 2016 по 2018 год Рашитов зарегистрировался под именем Иван Иванов и выложил в группе объявление о том, что готов за деньги "сливать" информацию о владельцах машин.

По версии Следственного комитета мужчина имел доступ к закрытой базе данных МВД, клиентов для Рашитова подбирал его близкий знакомый — один из администраторов паблика. В этой группе публиковалась компрометирующая информация на казанских девушек — их уличают в изменах и флирте за деньги. Сейчас сообщество заблокировано.

Администратор паблика проходил как свидетель. Обвинение уверено, что Хазиев покупал у экс-майора информацию за 2 тысячи рублей.

Сам экс-майор заявил о сфабрикованности обвинений.

- Сторона обвинения продолжает ссылаться на сфальсифицированные доказательства. Я не виноват и преступления не совершал, - говорил он на суде.

В итоге судья приговорил его к 2 годам условного срока заключения, также еще два года осужденный не сможет занимать должность в государственных органах и правоохранительной системе.

комментарии

Горожанин
0
07 сентября 2019
10:12
Условно???
Горожанин
0
07 сентября 2019
10:24
А где можно сливать о пакости , мерзостм , подлости , что бы не та , не другая сторона не закопал ?

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