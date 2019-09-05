В Казани осудили экс-майора полиции за объявление а группе «Казанские курицы»

В Казани накануне осудили экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани 38-летнего майора полиции в отставке Наиля Рашитова к двум годам условно за объявление в группе "ВКонтакте" "Мужское мнение/Казанские курицы".

Как следует из материалов дела, с 2016 по 2018 год Рашитов зарегистрировался под именем Иван Иванов и выложил в группе объявление о том, что готов за деньги "сливать" информацию о владельцах машин.

По версии Следственного комитета мужчина имел доступ к закрытой базе данных МВД, клиентов для Рашитова подбирал его близкий знакомый — один из администраторов паблика. В этой группе публиковалась компрометирующая информация на казанских девушек — их уличают в изменах и флирте за деньги. Сейчас сообщество заблокировано.

Администратор паблика проходил как свидетель. Обвинение уверено, что Хазиев покупал у экс-майора информацию за 2 тысячи рублей.

Сам экс-майор заявил о сфабрикованности обвинений.

- Сторона обвинения продолжает ссылаться на сфальсифицированные доказательства. Я не виноват и преступления не совершал, - говорил он на суде.

В итоге судья приговорил его к 2 годам условного срока заключения, также еще два года осужденный не сможет занимать должность в государственных органах и правоохранительной системе.