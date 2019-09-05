Власти прокомментировали «открытие» детсада под Казанью с подставными детьми

В Казанском кремле прокомментировали сообщения, что в селе Куюки Пестречинского района РТ прошло открытие детского сада с подставными детьми, по словам официального представителя Лилии Галимовой, все было не так. Об этом сообщает "Татар Информ".

2 сентября в детском саду прошла некая церемония, скрытая от посторонних глаз. Около 13.30 ее участники обратили внимание на собравшихся у калитки и к ним вышел руководитель исполкома Пестречинского района Альберт Хабибуллин, рассказавший, что это еще не открытие, а завершение строительства садика.

Однако на следующий день расстроенные мамы увидели красочный видеосюжет с церемонии, судя по ролику, мероприятие посетила делегация чиновников, среди которых глава Пестречинского района Ильхам Кашапов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. А главное - в садике при этом было полно детей, глядя на которых умилялись чиновники.

- Строители 2 сентября передали в эксплуатацию муниципалитету новый детский сад “Золотая рыбка“. С учетом того, что это совпало с Днем знаний, местные власти решили провести символическую процедуру передачи ключей в праздничном формате. Это было исключительно внутреннее мероприятие с приглашением детского творческого коллектива», – сказала Галимова. .

По ее словам, детсад планируют сдать в ближайшее время.