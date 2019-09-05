Над Татарстаном завис «медленный» антициклон

Над Татарстаном и другими регионами Европейской части России завис обширный малоподвижный антициклон, поэтому в ближайшие дни ожидается спокойная умеренно-теплая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра в РТ ночью и утром местами возможен туман, ночью похолодает до +5..+10 градусов, днем станет еще теплее и максимальные температуры воздуха составят +18..+23 градусов.

В воскресенье и начале следующей недели спокойная теплая погода на территории республики сохранится. Местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью температуры воздуха будут понижаться до +6..+11 градусов, днем прогреется до +19..+24 градусов.