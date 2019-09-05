Казанцев возмутил водитель автобуса, разговаривающий за рулем по телефону

Разговор по телефону во время вождения может привести к трагическим последствиям - постоянно напоминают сотрудники ГИБДД. Однако в ходе специальных рейдов полицейские с завидной регулярностью останавливают “общительных” граждан: с начала года в Казани оштрафовали более 1200 таких автолюбителей.

Ситуация становится в разы опаснее, когда во время управления транспортом беседы по телефону ведет водитель городского автобуса.

Снимок одного такого случая поступил в редакцию ProKazan.ru. Утром 2 сентября на 22 маршруте пассажиры заметили, как мужчина длительное время общался по сотовому во время поездки, при этом держа телефон в руках.

За разъяснениями по поводу ситуации мы обратились 2 сентября в компанию-перевозчик - ПАТП №2. Ответ нам обещали предоставить в течение 10 рабочих дней. Комментариев от ПАТП №2 пока нет. С ответом мы обязательно ознакомим читателей.

Обращение в Госавтоинспекцию с указанием на нарушение зарегистрировано и находится в процессе рассмотрения, оно занимает до 30 дней.

Недавно мы писали о водителе автобуса, который выехал на встречную полосу и чуть не устроил ДТП. Почитать можно здесь.

Справка: Согласно п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За нарушение этого правила в соответствии с ч. 1 ст. 12.36 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.