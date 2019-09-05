В ГИБДД запустили гигантский аэростат для поиска нарушителей в Татарстане

В Татарстане Госавтоинспекция начала использовать аэростат для предотвращения аварий, которые случаются из-за выезда на полосу встречного движения. Об этом сообщили в ГИБДД.

Аппарат принадлежит Авиационному отряду специального назначения Управления Росгвардии РТ.

Аэростат запускают над наиболее аварийными участками дорог, установленные в нем обзорная и детализирующая видеокамеры могут видеть все происходящее в радиусе нескольких километров.

с 5 сентября с помощью аэростата было пресечено 12 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу для встречного движения.