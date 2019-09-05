В Казани вновь потребовали проездной для школьников в общественном транспорте

Петиция с требованием ввести для школьников проездной в общественном транспорте Казани появилась на портале Change.org, автор обращения Евгения Вотинцева требует сделать 50%-ю скидку.

Сейчас в Казани школьникам, которые нигде не работают, приходится оплачивать полную стоимость проезда. Для них не предусмотрено скидок, а самый дешевый проездной стоит 1,3 тыс. руб. При этом в других городах России школьные проездные есть. Такое отношение к школьникам в Казани автор считает «несправедливым».

Она требует ввести школьные проездные.

Напомним, ранее студенты попросили президента РТ Рустама Минниханова ввести студенческий проездной, пожаловавшись на цены на проезд в общественном транспорте. Петицию, размещенную на Change.org, подписали несколько десятков тысяч человек. "Во многих городах России существуют транспортные льготы для студентов. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре и многих других крупных городах нашей страны. Казань часто называют столицей студенчества, однако возможности пользоваться общественным транспортом на льготных условиях у студентов Казани нет", — говорится в петиции. Однако власти отказались вводить студенческий проездной.