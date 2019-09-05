Водитель, въехавший в толпу на Ломжинской, объяснил ситуацию

Водитель грузовика Hyundai, сбивший накануне пятерых человек на рынке на улице Ломжинская, рассказал, что его подрезала Audi, из-за чего он и выехал на тротуар. Об этом сообщили в ГИБДД.

- Якобы его подрезала белая Audi, и именно из-за этого ему пришлось уйти вправо, но видео камеры наблюдения подсказало, что Audi стояла в ожидании зеленого сигнала светофора, а через несколько секунд в неё врезается грузовик, - говорится в сообщении.

В результате наезда пострадали пять женщин - пострадавшие 70-и, 64-х, 45-и лет получили закрытые переломы и ушибы, 82-летняя женщина получила ушиб затылка, их отпустили из больницы домой. А 68-летнюю женщину госпитализировали в РКБ с сотрясением головного мозга и переломом лодыжки.