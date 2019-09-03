В Казани вновь пропала школьница, которую в апреле искали больше недели

В Казани вновь пропала 14-летняя школьница Милана Замалиева, которую в апреле искали больше недели, с заявлением в полицию 27 августа обратилась мать девочки.

Утром девочка ушла из дома и не вернулась. Телефон школьницы недоступен. Возможно, она уехала Казани вместе со своим другом.

Девочка ростом 170 см, худощавого телосложения, у нее длинные светло-русые волосы. Была одета в серо-черную толстовку, шорты и кеды цвета хаки. С собой у нее был серый рюкзак.

Всех, кто знает, где девочка, просят обращаться по телефону 294−55−52.

Напомним, перед прошлым исчезновением школьница отправила в WhatsApp отцу сообщение, в котором пообещала сюрприз, она скинула ему ссылку на группу "ВКонтакте".