В Казани вновь пропала школьница, которую в апреле искали больше недели

В Казани вновь пропала 14-летняя школьница Милана Замалиева, которую в апреле искали больше недели, с заявлением в полицию 27 августа обратилась мать девочки.
Утром девочка ушла из дома и не вернулась. Телефон школьницы недоступен. Возможно, она уехала Казани вместе со своим другом.
Девочка ростом 170 см, худощавого телосложения, у нее длинные светло-русые волосы. Была одета в серо-черную толстовку, шорты и кеды цвета хаки. С собой у нее был серый рюкзак.
Всех, кто знает, где девочка, просят обращаться по телефону 294−55−52.
Напомним, перед прошлым исчезновением школьница отправила в WhatsApp отцу сообщение, в котором пообещала сюрприз, она скинула ему ссылку на группу "ВКонтакте".
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