В Казани продлят популярный маршрут трамвая №5

В Казани продлят популярный трамвайный маршрут № 5, он станет длиннее на две остановки. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

- Приближаются к завершению работы по строительству трамвайной линии по улице Баки Урманче от улицы Оренбургский проезд до улицы Мидхата Булатова, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строительство одного километра трамвайных путей обходится примерно 17 млн рублей. "Наши дальнейшие планы – закольцевать "Солнечный город" с Борисково, чтобы трамвай № 5 ходил вкруговую. Для этого нужны серьезные вложения, расселение дачных участков, строительство развязки на конечной остановке в Борисково", - говорил ранее мэр города Ильсур Метшин.

Трамвайный маршрут № 5 работает с октября 2012 года, ежедневно на нем ездят до 30 тысяч пассажиров.