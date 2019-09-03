В Казани продлят популярный маршрут трамвая №5

В Казани продлят популярный трамвайный маршрут № 5, он станет длиннее на две остановки. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.
- Приближаются к завершению работы по строительству трамвайной линии по улице Баки Урманче от улицы Оренбургский проезд до улицы Мидхата Булатова, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что строительство одного километра трамвайных путей обходится примерно 17 млн рублей. "Наши дальнейшие планы – закольцевать "Солнечный город" с Борисково, чтобы трамвай № 5 ходил вкруговую. Для этого нужны серьезные вложения, расселение дачных участков, строительство развязки на конечной остановке в Борисково", - говорил ранее мэр города Ильсур Метшин.
Трамвайный маршрут № 5 работает с октября 2012 года, ежедневно на нем ездят до 30 тысяч пассажиров.
комментарии
ранее вроде сообщалось что на 800 м надо около 3млрд рублей. а тут 1 км=17 млн. остальные деньги куда и кому?