В Казани вновь снесут нелегальные ларьки

В Казани демонтируют 10 незаконно установленных торговых павильонов, говорится в сборнике документов мэрии.

Будут снесены нестационарный сезонный торговый объект, расположенный вблизи 100-го дома на проспекте Победы, два торговых павильона на Горьковском шоссе, вблизи дома №118, торговый объект на улице Журналистов, недалеко от дома №100, киоск, находящийся недалеко от дома 50а на улице Сафиуллина, павильоны на улице Центральной и Горьковском шоссе, вблизи 26-го дома, павильон по оказанию услуг шиномонтажа по адресу ул. Краснококшайская, 72, а также еще два торговых павильона — на ул. Ершова, 61 и Фрунзе, недалеко от дома №9.

Владельцы ларьков должны сами их снести, либо это сделают власти, а после счеты выставят самим бизнесменам.