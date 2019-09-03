Исполком Казани купит для аварийщиков 55 квартир

Исполком Казани купит для жителей аварийных домов 55 квартир общей площадью 3 147,90 кв. м., их планируется купить за 129 млн рублей. Об этом говорится в тендере.

Квартиры предполагается купить по цене 41 тыс. рублей за кв. м. Из бюджета исполкома выделят деньги на 15 однокомнатных, 35 двухкомнатных и пять трехкомнатных квартир. Все они должны располагаться в домах, построенных не раньше 2018 года.

В квартирах обязательно наличие ванны или душа, ламината или линолеума на полу. Также потолки в квартирах должны натяжными либо окрашенными или оклеенными обоями. Их высота должна составлять не менее 2,5 метра.

Подрядчику нужно выполнить заказ в течение 60 дней с момента заключения контракта.