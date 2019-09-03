В Казани появился халяльный KFC

В Казани в одном из ресторанов сети KFC начали продавать блюда из халяльной курицы, сообщает "Татар информ".
В заведении уточнили, что меню обновили на этой неделе, курица в этих блюдах была забита по стандартам халяль. В правом верхнем углу меню каждого блюда стоит значок "Халяль".
Сам ресторан находятся на улице Краснококшайская, 140Б.
Халяльной называется пища, приготовленная в строгом соответствии с изложенными в Коране правилами. Мусульманам запрещено, в частности, употреблять свинину, а также мясо других животных, забитых или умерщвленных с нарушениями традиций.
комментарии