Появился список из 14 самых опасных мест на дорогах Татарстана

Правительство Татарстана опубликовало места наибольшей концентрации происшествий на дорогах республики за 2018 год, в списке оказалось 14 таких точек. Перечень появился в постановлении республиканского правительства "Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года".

Больше всего (9) опасных мест нашли на трассе М7, на Орловском кольце (1 052 км) за год зарегистрировано девять столкновений автомобилей и один наезд на препятствие.

На трассе Казань — Оренбург есть участок между 23 и 24 км, где зафиксированы шесть случаев столкновений транспорта.

Напомним, в прошлом октябре открыли обновленную трассу М7, соединяющую Казань и Набережные Челны. После реконструкции трасса стала четырехполосной, на участке в Пестречинском и Рыбно-Слободской районах построили 12 съездов и 5 отнесённых левых поворотов. Встречные потоки разделены металлическим барьерным ограждением протяженностью около 27 км. Впрочем, на ряде участков после открытия дороги вновь начали восстановительные работы.