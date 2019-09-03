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архив ProKazan.ru

Появился список из 14 самых опасных мест на дорогах Татарстана

Cегодня, 09:02 205 1 Автор: prokazan.ru
Будьте там внимательнее

Правительство Татарстана опубликовало места наибольшей концентрации происшествий на дорогах республики за 2018 год, в списке оказалось 14 таких точек. Перечень появился в постановлении республиканского правительства "Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года".

Больше всего (9) опасных мест нашли на трассе М7, на Орловском кольце (1 052 км) за год зарегистрировано девять столкновений автомобилей и один наезд на препятствие.

На трассе Казань — Оренбург есть участок между 23 и 24 км, где зафиксированы шесть случаев столкновений транспорта.

Напомним, в прошлом октябре открыли обновленную трассу М7, соединяющую Казань и Набережные Челны. После реконструкции трасса стала четырехполосной, на участке в Пестречинском и Рыбно-Слободской районах  построили 12 съездов и 5 отнесённых левых поворотов. Встречные потоки разделены металлическим барьерным ограждением протяженностью около 27 км. Впрочем, на ряде участков после открытия дороги вновь начали восстановительные работы.

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комментарии

Горожанин
0
05 сентября 2019
09:35
А на трассе Казань — Париж есть участок между 230 и 240 км, где не зафиксированы ни одного случая столкновений транспорта. Так на фига мне ехать в дикие Челны?

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