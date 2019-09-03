В Казани изменили маршруты двух автобусов

В Казани изменили маршруты движения автобусов №№23 и 56, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Маршруты №23 «Ул.Р.Яхина – ж.м.Мирный» и №56 «Ул.Р.Яхина – ж.м.Петровский» в обратном направлении будут следовать по ул.Давликеевская – ул.Борисковская – ул.Тульская – далее по маршрутам, сообщает Комитет по транспорту Казани.

Напомним, в связи со строительством транспортной развязки с 5 сентября 2019 года до 20 августа 2020 года закрыта проезжая часть и тротуар по Фермскому шоссе на участке от дома №11а до улицы Тульская.