В Татарстане нашли мать младенца, найденного в пакете у магазина

В Татарстане в селе Черемшан полицейские задержали 35-летнюю женщину, которую обвиняют в том, что она бросила в пакете возле магазина новорожденного сына. Об этом сообщили сегодня в МВД по РТ.

Напомним, ребенка нашел накануне в 12:40 53-летний директор одного из магазинов, ребенок находился в черном продуктовом пакете, на нем не было одежды, сам он был холодный и сильно плакал.

Прибывшие врачи выяснили, что ребенок внешне был здоров, телесных повреждений на нем не было, его госпитализировали.

Было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного", сегодня стало известно, что была задержана продавец этого магазина, которую и заподозрили в совершении преступления.