Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

09:17, сегодня
В Казани принесли пакеты с едой бездомному из скандального видео с близняшками
11:00, сегодня
В Татарстане отменили льготы на проезд в электричках в другие регионы
10:34, сегодня
В Казани почти на год перекроют часть Фермского шоссе
09:02, 02.09.2019
Готовим автомобиль к путешествию: что нужно проверить, о чем важно знать
10:07, сегодня
ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»
09:58, сегодня
В Татарстане нашли мать младенца, найденного в пакете у магазина
09:28, сегодня
Челны оказались в списке городов с самыми большими «однушками»
16:41, 01.09.2019
Насколько хорошо вы разбираетесь в устройстве автомобиля?
19:05, 03.09.2019
Казань сегодня: младенец в пакете и новые парковки
17:52, 03.09.2019
В Челнах арестовали мать, которая задолжала 300 тыс рублей алиментов
17:22, 03.09.2019
В Татарстане в пакете нашли ребенка
16:57, 03.09.2019
Назвали города в Татарстане, где жители сами выберут, как обновлять их дворы
16:33, 03.09.2019
В Челнах сын жестоко избил отца
16:14, 03.09.2019
Стало известно, ждать ли «бабьего лета» в Татарстане
15:29, 03.09.2019
В Казани сняли на видео двух подростков, которые ехали в KIA, высунувшись в люк
14:55, 03.09.2019
В Сети раскритиковали видео с казанскими близняшками, кормящими бездомного
14:36, 03.09.2019
В Челнах вандалы изуродовали обновленную площадь Азатлык
14:26, 03.09.2019
В Казани появятся новые платные парковки на 900 мест
14:05, 03.09.2019
Стали известны подробности убийства 17-летнего парня в Челнах
13:50, 03.09.2019
Количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд увеличилось в 1,5 раза
13:33, 03.09.2019
В Казани водитель Mercedes обвинил в ДТП собаку
12:43, 03.09.2019
«Мы были потрясены»: спасатели РТ вспомнили о командировке в Беслан
12:02, 03.09.2019
Казанцам бесплатно раздадут 2 тысячи деревьев
11:22, 03.09.2019
Отдых, наркотики, смертная казнь: что обсуждали в Госдуме этим летом
11:06, 03.09.2019
В Татарстане иномарка сбила лося, есть пострадавший
10:59, 03.09.2019
В центре Казани такси врезалось в столб из-за грузовика
10:53, 03.09.2019
Исследование: стало известно, ради чего казанцы ходят в парки
10:40, 03.09.2019
Казанцы учились импровизировать на фотозоне ТНТ в День города!
10:28, 03.09.2019
Казанцев ждет неделя с 3 рабочими днями
10:23, 03.09.2019
В Татарстане на рабочего обвалился грунт: начата проверка
09:57, 03.09.2019
В Татарстане подростка убили ударом ножа в сердце
09:43, 03.09.2019
В Челнах ножом в сердце убит 17-летний подросток
09:40, 03.09.2019
Минниханов «перевернул календарь» 3 сентября
09:18, 03.09.2019
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
08:54, 03.09.2019
«Били лежащих китайцев ногами»: что случилось в очереди за кроссовками в Казани
08:48, 03.09.2019
В Татарстане назначили двух новых заместителей министров
19:27, 02.09.2019
Казань сегодня: стрельба у школы и Медведев удивился казанском классу
17:58, 02.09.2019
В Татарстане бухгалтер присвоила 800 тыс рублей. Ее осудили
17:13, 02.09.2019
Бесплатный проезд и концерты: что ждет казанцев в день выборов
16:45, 02.09.2019
В Казани у девушки сгорел припаркованный Renault
16:25, 02.09.2019
Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка»
16:22, 02.09.2019
В Челнах женщина убила любовника, устав от побоев
16:20, 02.09.2019
Медведев удивился 1-му классу «М» в казанской школе
15:46, 02.09.2019
Синоптики сообщили о скором потеплении в Татарстане
15:27, 02.09.2019
15-летняя школьница из Казани начала рожать в торговом центре
15:21, 02.09.2019
В Набережных Челнах в ванной утонул мужчина
14:39, 02.09.2019
В Казани открыли самую большую школу в Татарстане
13:59, 02.09.2019
Под Казанью скончался 14-летний школьник. Якобы из-за газа
13:59, 02.09.2019
В Нижнекамске осудили мужчину за секс с 12-летней девочкой
13:45, 02.09.2019
В МВД прокомментировали стрельбу около школы в Казани
13:09, 02.09.2019
В Казани на официальных пляжах за лето никто не утонул
12:02, 02.09.2019
В Татарстане три человека заблудились в лесу
11:56, 02.09.2019
Кто пересадил казанских бабушек на сегвеи?
11:35, 02.09.2019
В Набережных Челнах открыли школу в стиле «Камаз»
11:33, 02.09.2019
В Казани ограбили сына больной раком женщины. Раньше она искала для него семью
10:24, 02.09.2019
«На 90-й школе бойня»: в Казани мужчина устроил стрельбу из ружья на сходке
10:05, 02.09.2019
В Казани на остановках вновь отключились табло
09:23, 02.09.2019
СМИ: авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
09:02, 02.09.2019
Отказ от отсрочки от призыва и билеты: какие законы вступили в силу в сентябре
09:01, 02.09.2019
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшета
08:16, 02.09.2019
Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Татарстане
17:41, 01.09.2019
В Казани приготовили самый большой в мире талкыш калеве
17:02, 01.09.2019
2 сентября в Казани ожидается сильный туман
14:30, 01.09.2019
В Казани открыли первую в Поволжье Кэмбриджскую международную школу
14:07, 01.09.2019
В Татарстане вандалы надругались над скульптурой Тукая
13:42, 01.09.2019
Дебютанты премьер-лиги разгромили казанский «Рубин»
13:20, 01.09.2019
Протест Дербышек отклонён: жители против нового ген.плана
12:14, 01.09.2019
Ножом в живот 11 раз: челнинец спас маму
11:37, 01.09.2019
Пожар в Бугульме: Двое погибших
11:13, 01.09.2019
Поздравление Минниханова «С днём знаний»
07:00, 01.09.2019
«Самара» или «Рио»? Самые популярные у казанцев иномарки и отечественные машины
18:17, 31.08.2019
В Татарстане во время прокладки трубопровода погиб рабочий
16:54, 31.08.2019
В Казани спасатели достали собаку из двухметровой ямы
16:00, 31.08.2019
В Татарстане с пенсионерки сняли порчу за 738 тысяч рублей
12:19, 31.08.2019
Наркодилер из РТ сядет за решетку на 13 лет
11:32, 31.08.2019
Из пятиэтажки в Зеленодольске эвакуировались 20 человек
09:36, 31.08.2019
Сентябрь в Татарстане начнется с дождей
09:12, 31.08.2019
По улицам Челнов проехал КАМАЗ с младенцами
14:43, 30.08.2019
В Зеленодольске врач потерял 300 тысяч рублей, попытавшись обменять криптовалюту
14:20, 30.08.2019
Отказ от отсрочки от призыва и билеты: какие законы вступят в силу в сентябре
12:30, 30.08.2019
В Татарстане ищут подозреваемого в надругательстве над детьми около школы
12:26, 30.08.2019
Певец из Зеленодольска получил спецприз на конкурсе «Новая волна»
11:52, 29.08.2019
Ушел из жизни ветеран зеленодольского спорта Григорий Нодельман
10:18, 29.08.2019
Жительница Зеленодольска украла у казанца 136 тысяч рублей
09:01, 28.08.2019
Синоптики РТ: в Татарстане сегодня будет сильный ветер, дождь и +13
09:52, 27.08.2019
В Роструде сообщили о новой графе, которую надо заполнять при трудоустройстве
08:51, 27.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и похолодание до +18
15:15, 26.08.2019
Железную дорогу Зеленодольск-Марий Эл-Яранск дотянут до Котельнича
14:31, 26.08.2019
Глава Татарстанской митрополии совершит великое освящение Успенского собора
13:34, 26.08.2019
Стала известна программа Дня республики в Зеленодольске
07:10, 26.08.2019
В Татарстане сегодня ожидается дождь и похолодание до +18
18:27, 25.08.2019
Квота на хадж для российских мусульман может увеличиться до 26 тысяч человек
08:33, 25.08.2019
Синоптики прогнозируют сегодня небольшой дождь и 27 градусов тепла
15:03, 23.08.2019
На западе Зеленодольска горожанам отключат воду
14:27, 23.08.2019
Все дети, отравившиеся в лагере в Иннополисе, выписаны из больницы
13:59, 23.08.2019
В Зеленодольском районе несовершеннолетние стали чаще совершать преступления
11:17, 23.08.2019
Построенный в Зеленодольске 10-й «Грачонок» завершил госиспытания
07:27, 23.08.2019
Синоптики обещают сегодня в Татарстане грозу и усиление ветра
14:17, 22.08.2019
Васильевский стекольный завод в Зеленодольском районе признали банкротом
11:57, 22.08.2019
В Зеленодольске завершается конкурс «Город миллиона цветов»
08:56, 22.08.2019
Сегодня в Татарстане воздух прогреется до +28
15:08, 21.08.2019
Глава «Волго-Вятскуправтодор» рассказал о строительстве дорог в Зеленодольске
13:54, 21.08.2019
На острове Свияжске завершилась шестая театральная лаборатория «Свияжск АРТель»

В Татарстане нашли мать младенца, найденного в пакете у магазина

Cегодня, 09:58 440 3 Автор: prokazan.ru

В Татарстане в селе Черемшан полицейские задержали 35-летнюю женщину, которую обвиняют в том, что она бросила в пакете возле магазина новорожденного сына. Об этом сообщили сегодня в МВД по РТ.

Напомним, ребенка нашел накануне в 12:40 53-летний директор одного из магазинов, ребенок находился в черном продуктовом пакете, на нем не было одежды, сам он был холодный и сильно плакал.

Прибывшие врачи выяснили, что ребенок внешне был здоров, телесных повреждений на нем не было, его госпитализировали.

Было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного", сегодня стало известно, что была задержана продавец этого магазина, которую и заподозрили в совершении преступления.

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Горожанин
0
04 сентября 2019
10:29
Лучше бы сдала в детдом. Самой бы так подыхать на старости лет
Ф1
0
04 сентября 2019
10:47
Ладно хоть не зимой это случилось. Мать конечно полная дура.
Горожанин
0
04 сентября 2019
11:05
это мать? эта собака женского полу. ну вы поняли
В ответ на комментарий пользователя
Ладно хоть не зимой это случилось. Мать конечно полная дура.
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:12, 03.09.2019
Соцсети: в Шереметьево столкнулись два самолета
11:53, 03.09.2019
В Москве блогера осудили на 5 лет за твит о детях полицейских
14:56, 02.09.2019
СМИ: в России школьник покончил с собой во время линейки
11:06, 02.09.2019
В Мордовии школьница умерла от удара током от телефона
10:25, 02.09.2019
В России отец зарезал двухмесячную дочь. Она родилась с патологией
09:46, 02.09.2019
В России мраморная плита с фасада дворца культуры убила 10-летнего школьника
13:44, 31.08.2019
Медведев: Волге нужен новый пассажирский флот
10:48, 31.08.2019
Задушила и закопала: жительницу Башкирии подозревают в убийстве годовалого сына
16:07, 29.08.2019
СМИ: в России нетрезвые врачи насмерть залечили пациентку
11:30, 29.08.2019
Умер актер из сериала «Глухарь» Александр Числов
17:21, 28.08.2019
В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна
14:05, 28.08.2019
В России срочник покончил с собой в воинской части
14:17, 27.08.2019
В России двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку
11:10, 27.08.2019
В Башкирии мужчина раскопал могилу возлюбленной, чтобы посмотреть на ее лицо
14:55, 26.08.2019
СМИ: в России годовалой девочке разрубило голову вентилятором в ресторане
14:19, 26.08.2019
В РФ арестовали подполковника полиции. Его обвиняют в изнасиловании коллег
10:19, 26.08.2019
В Ростовской области из колонии сбежал заключенный, отбывавший срок за убийство
09:14, 25.08.2019
Медведев допустил переход на четырехдневку, но только с сохранением зарплаты
12:28, 24.08.2019
СМИ: роженица умерла на операционном столе, а врачи ушли
15:42, 23.08.2019
В России троих полицейских подозревают в групповом изнасиловании проститутки
16:23, 22.08.2019
В РФ женщину не пустили в самолет. Она хотела улететь на похороны родственника
14:47, 22.08.2019
В России сын судьи вышел досрочно после 8 изнасилований
09:16, 22.08.2019
СМИ: в Москве неизвестный облил горючей жидкостью и поджег мужчину
11:37, 21.08.2019
В России депутат расстрелял свою жену
08:04, 21.08.2019
Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова
17:37, 20.08.2019
В России скоропостижно скончалась чемпионка по легкой атлетике
14:17, 20.08.2019
В России мужчина в магазине подсыпал крысиный яд в конфеты
10:01, 20.08.2019
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выбросить из окна
10:27, 19.08.2019
Под Ульяновском школьник зарубил топором всю семью: возбуждено уголовное дело
15:47, 17.08.2019
В Саратове детский паровоз переехал ребенка
09:26, 17.08.2019
Instagram Ольги Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про «блокадницу»
11:27, 16.08.2019
В России мужчина скончался от кровотечения из-за отравления подсолнечным маслом
10:29, 16.08.2019
На Кубани 9-летняя девочка случайно зарезала своего брата
09:26, 16.08.2019
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
16:50, 15.08.2019
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей
12:08, 15.08.2019
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку
12:37, 14.08.2019
В России медведь разрыл могилу и утащил покойника
09:41, 14.08.2019
В России врач скорой пнул женщину, которой требовалась помощь
10:47, 13.08.2019
Уфимская дознавательница, которую изнасиловали полицейские, впервые пришла в суд
17:31, 12.08.2019
В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести
10:04, 10.08.2019
Скончался тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет
17:10, 09.08.2019
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер
10:57, 05.08.2019
В России хотят ввести еще один способ получения зарплаты
09:49, 05.08.2019
В России задержали блогера, который призывал убивать детей силовиков
17:31, 04.08.2019
Бастрыкин отправил следователей разобраться в причинах пожаров в Сибири
17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка