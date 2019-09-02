Назвали города в Татарстане, где жители сами выберут, как обновлять их дворы

В Татарстане в 14 городах и 4 поселках проведут анкетирование, чтобы узнать мнение жителей об обновлении их дворов, об этом сегодня на брифинге сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Анкетирование жителей пройдет в этих городах и селах: Казань, Набережные Челны, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, Васильево, Осиново, Камские Поляны, Джалиль.

Анкеты будут раздаваться по квартирам заранее, со 2 по 6 сентября. Заполненный бланк нужно будет взять с собой на выборы 8 сентября.

Благоустройство в первую очередь начнется с тех дворов, которые раньше не приводили в порядок, построенные до 2014 года включительно. В каждом дворе обязательными видами работ являются асфальтирование проездов, замена колодцев и организация освещения. Помимо этого, будут установлены скамейки и обустроены детские площадки.