Стало известно, ждать ли «бабьего лета» в Татарстане

"Бабье лето" в Татарстане стоит ждать в середине сентября, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, сейчас теплая погода является своеобразным продолжением прохладного лета.

"Бабье лето" в Татарстане — это сухая, теплая погода с температурами до +20... +25 градусов, которая устанавливается на срок до нескольких недель. При этом осенью может быть несколько таких периодов, передает "Татар информ".

Ранее стало известно, что в среду и четверг в Татарстане днем потеплеет до +21 градуса, в четверг могут пройти небольшие дожди. В пятницу и субботу температура воздуха поднимется до + 17... +22 градусов.