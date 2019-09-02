В ноябре в Казани появятся новые платные парковки на 900 мест, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Парковки появятся в Старо-Татарской слободе и на территории, ограниченной улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова.

Сегодня завершился электронный аукцион на закупку паркоматов, объявлен конкурс на приобретение и установку дорожных знаков и информационных щитов.

Водители могут расплатиться за парковку тремя способами: через паркоматы возле парковок с помощью банковских карт, путем отправки SMS-сообщений на номер 3116, а также с помощью мобильного приложения для смартфонов, которое доступно для скачивания на сайте parkingkzn.ru.



Первые 15 минут парковки бесплатные. Это время дается для оплаты парковки, либо для того, чтобы высадить пассажира и уехать. Парковки бесплатны для инвалидов, электромобилей, а также для машин экстренных служб. Сумма штрафа за нарушение правил парковки - 2500 рублей.