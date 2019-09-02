В Казани водитель Mercedes обвинил в ДТП собаку

В Казани в ЖК "Салават Купере" сегодня утром случилось столкновение Mercedes и "Лады", водитель емецкого авто обвинил в столкновении собаку. Об этом сообщили в ГИБДД.

По словам водителя, он ехал, когда перед машиной внезапно выскочила собака, избегая наезд, он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". В результате столкновения у второго авто оказались помяты две левые двери, а также выбито стекло.

У водителя отечественной легковушки обнаружили ушиб руки, ему оказали "первую помощь".