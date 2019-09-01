Бесплатный проезд и концерты: что ждет казанцев в день выборов

В Казани в день голосования, 8 сентября, состоятся концерты, а все проголосовавшие смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом на совещании в мэрии рассказал руководитель Аппарата исполкома города Евгений Варакин.

Всего правом голоса в Казани обладают 914 348 человек, в списках кандидатов на сегодняшний день числятся 77 человек, еще два политика были сняты с выборов по решению суда. 61 кандидат выдвинут от политических партий (это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России»), а остальные 16 являются самовыдвиженцами.

В день выборов в Казани пройдет праздничный концерт, хедлайнерами которого станут группа «Любэ», а также Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы». Помимо этого, на сцену выйдут татарстанские исполнители Ильдар Хакимов и Гузель Уразова. Мероприятие начнется в 14:00 у стадиона «Казань Арена».