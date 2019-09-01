Медведев удивился 1-му классу «М» в казанской школе

Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, об открытии которой сообщалось сегодня, набрали 11 первых классов. Об этом главе правительства на селекторном совещанию по школьному строительству сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- То, что вы сказали - это хорошие данные. Единственное, я начал придумывать название - это 1-й "М" получается? Если 11 первых классов? В те времена, когда мы учились, были, может быть, "Б", "В", "Г". Но вот "Л" - это интересно, - сказал он.

Медведев вспомнил, что в советские годы в классах могло быть по 40 человек. Он отметил, что у класса должен быть "разумный размер".

В среднем по России наполняемость первых классов оценили от 26 до 30 человек, передает "Интерфакс".

Напомним, в новой казанской школе будет учиться 1501 ребенок. В школе расположен актовый зал на 500 мест, четыре спортзала со снарядными и тренерскими, библиотека с фондохранилищем. В лицее будут работать 115 человек — педагоги, обслуживающий персонал, управленческий коллектив.