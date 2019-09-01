В Казани открыли самую большую школу в Татарстане

В Казани в жилом комплексе "Весна" сегодня открылась самая большая школа в Татарстане, там будут учиться 1501 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РТ.

Школа рассчитана на 1501 ученическое место, здание имеет 5 этажей, в том числе технический этаж, объект состоит из 4 блоков. Блоки А и В - корпуса с учебными классами: блок А для старшеклассников, блок В - с 1-го по 3-й этаж для младших классов с отдельным входом с улицы, 4-й этаж для старшеклассников.

В школе расположен актовый зал на 500 мест, четыре спортзала со снарядными и тренерскими, библиотека с фондохранилищем. В лицее будут работать 115 человек — педагоги, обслуживающий персонал, управленческий коллектив.