В МВД прокомментировали стрельбу около школы в Казани

В МВД по РТ прокомментировали стрельбу около школы №90 накануне вечером, выяснилось, что стрельбу устроил 21-летний парень, который за несколько дней до этого нашел охотничье ружье. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как передает "Бизнес Online", примерно в 17 часов на Комарова, 4 остановился Opel без номеров, откуда вышел подозреваемый с обрезом в сопровождении приятеля. Там их ждали пятеро представителей другой ОПГ — когда они пошли навстречу, тот и выстрелил из обреза в воздух, после чего те сбежали.

Знакомый подозреваемого сел в Opel и на скорости выехал со двора, но врезался в столб возле Танкового кольца. В машине оперативники нашли также сумку с арматурой, устройство для подачи сигнального огня с двумя патронами и госномера автомобиля. Судьба водителя на данный момент неизвестна.

После этого в полицию поступило сообщение о стрельбе, прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили парня, который вел себя агрессивно. Парень попытался сбежать, но был задержан, у него нашли двуствольное охотничье ружье, гильзу и один патрон.

По его словам, в конце августа он нашел свернутый белый мешок, в котором ружье и патроны. Вчера он в состоянии опьянения направился на встречу со знакомыми, с которыми у него был финансовый конфликт. Увидев их, он выстрелил, после чего убежал.

Возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".