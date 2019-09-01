В Казани ограбили сына больной раком женщины. Раньше она искала для него семью

Жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына после того, как узнала о том, что у нее рак, рассказала о том, что его ограбили. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, это случилось накануне, когда мальчик ждал ее с сумками, пока она была в аптеке. В сумках лежала одежда – вещи, необходимые к началу учебного года, пара свитеров, брюки и обувь.

- Амирка остался возле подъезда с 3 пакетами, за какие-то минуты два подонка (у меня больше нет слов) отобрали пакеты и скрылись. Искала возле дома, но дальше не смогла пойти, ребенок был один и ждал меня, - сообщила Айгуль.

В полицию она обращаться не стала, так как не в состоянии заниматься подачей заявлений - у нее ухудшилось состояние. К тому же около подъезда нет никаких камер.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына. У нее есть 65-летняя тетя, вместе с ней они живут, но опеку над Амиром ей из-за возраста могут не дать, поэтому ребенка могут отправить в детский дом.

После того, как история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком все же позволили взять его тете. А правительство РТ выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы продолжить лечение.