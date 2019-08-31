В Казани открыли первую в Поволжье Кэмбриджскую международную школу

Сегодня в Казани открыла свои двери первая в Поволжье Кембриджская международная школа «Бала-Сити».

После окончания школы все выпускники получат российский аттестат и кэмбриджский сертификат. На сегодняшний день в этом учебном заведении преподают 15 учителей из разных стран, Англии, США, Испании, Франции и Германии, а также 50 российских педагогов.

С открытием Кембриджской международной школы в Татарстане и с началом нового учебного года поздравила учеников, их родителей и учителей основатель сети детсадов «Бала-Сити» Альбина Насырова.

- В этом году собрались учителя из семи стран, а также из разных городов России. Все они – инновационные, креативные, открытые к творчеству. Нам повезло с командой педагогов и с талантливыми детьми

Бала-Сити» не только воспитывает детей со знанием иностранных языков, но и проводит мероприятия на татарском языке, приглашает на встречи с ребятами известных писателей и деятелей культуры, организует летнюю национальную смену. Кроме того, ученики школы занимаются научно-технической деятельностью, изучают программирование, робототехнику, естественные науки.

«Бала-Сити» является базовой кафедрой КФУ и сотрудничает по реализации собственного проекта «Новый учитель для Татарстана», получает методическую и учебную поддержку от Кембриджского университета, Министерства образования Испании и Пекинского университета.