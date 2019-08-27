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организаторов

В Татарстане появились первые сельские блокчейн-фермеры

Cегодня, 08:53 57 0 Автор: prokazan.ru

В Казани накануне состоялась презентация платформы "Личный кабинет", разработанной на основе технологии блокчейн. Об этом стало известно в ходе презентации, в которой приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В новый проект вступил первый десяток фермеров, их можно назвать первыми татарстанскими блокчейн-фермерами. В ходе презентации фермеры рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей работе, таких как высокий порог вхождения в процедуры получения субсидий или сложности со сбытом продукции.

Одним из вариантов решения проблем разработчики назвали процесс кооперации фермеров на основе "Личного кабинета", что позволит им яснее доносить свою позицию по разным вопросам.

Напомним, личный кабинет фермера, позволит получить доступ к участию в тендерах и закупках, банковскую гарантию, выставить на электронную витрину свою продукцию. Суть — обеспечить открытость происхождения продукции потребителю и право доступа к кооперативному участию в тендерах и закупках сельхозпроизводителей малых и средних хозяйств, отмечают СМИ.

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