В Казани пообещали не выселять жителей «зоны 304»

В Казани пока не будут сносить дома, попадающие в так называемую «зону 430», это зона так называемой аварийной посадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполкоме города сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.

По его словам, в ближайшее время исполком не планирует выселять жителей поселков, которые находятся в «зоне 430». При этом на данной территории нельзя будет строить новые объекты.

Во время общественных обсуждений проекта Генплана было получено 64 возражения от жителей ул.Шоссейная поселка Борисоглебское и 20 – от жителей Новой Сосновки. Ограничения этой зоны могут быть сняты только уполномоченным органом – Министерством промышленности и торговли РФ.

- Человек покупал участок, строил дом и только потом регистрировал его. В то время в кадастре не значилась эта зона, что вызвало сейчас проблемы. Пока не стоит вопрос о том, чтобы эти дома из этой зоны убирать, - сообщил заместитель руководителя исполкома Радик Шафигуллин.

Ранее сообщалось, что казанцы потребовали потребовали изменить расширенную зону аварийной посадки Казанского авиационного завода имени Горбунова, которую они обнаружили в новом генплане города.