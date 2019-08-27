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Миннихнов побывал в строящемся казанском зоопарке

Cегодня, 16:05 23 0 Автор: prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в строящемся казанском зоопарке "Река Замбези", скоро туда запустят первых животных. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По словам директора зоопарка Фаниса Нурмухаметова, запуск объекта планируется в 2019 году, но перед этим животные должный пройти адаптацию, на что может потребоваться несколько месяцев. только после этого зоопарк откроют для посетителей.

Стоимость билетов составит 300 рублей для взрослых, 150 — для льготных категорий и детей.

Всего зоопарк сможет вместить 630 посетителей. Первая очередь вместит 33 вида животных. Вторая очередь рассчитана еще на 52 вида.

Парковка зоопарка рассчитана на 200 автомобилей.

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