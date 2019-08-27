Лотереи дарят Татарстану новых миллионеров

По данным статистики, Татарстан занимает одну из лидирующих позиций среди регионов в рейтинге по количеству участников лотерей распространяемых брендом"Столото". По этому поводу был организован первый пресс-брифинг где присутствовал один из победителей.

Победитель – выигрыш в лотерее 3 000 000 рублей

- Играем мы уже много лет, и такой выигрыш был большой неожиданностью. Мы решили потратить все эти деньги на строительство дома который сейчас в процессе. На самом деле лотереи - это наше семейное хобби, и это далеко не первый выигрыш, но раньше суммы были небольшие, а в то, что случилось сейчас мы до сих пор поверить не можем.

Многих присутствующих интересовал один и тот же вопрос, играют ли сотрудники организации "Столото" в свою лотерею, и куда тратят свой выигрыш, а также бывают ли случаи распространения поддельных билетов. На эти вопросы ответил директор по продажам Роман Роменский.

- Мой личный выигрышный рекорд составляет 65000 рублей, и все эти деньги я потратил на благотворительность. Более того, даже если бы я выиграл к примеру 300 000 000 рублей, я всё равно распорядился ими, делая благие дела. Что касается поддельных билетов, такие случаи бывают и это уголовно наказуемо. Когда к нам приходят с выигрышным билетом, наша служба всегда проверяет его на подлинность.

На встрече компания также презентовала свою инновацию “Вендинговый аппарат с лотерейными билетами”, и этот пилотный проект показал неожиданный результат. Из всех городов России самое большое количество продаж через эту платформу, зафиксировано в городе Бугульма.

В числе рекордных сумм Татарстана — пять выигрышей свыше 15 млн рублей:

1. 250 000 101 руб. 01.01.2018, «Русское лото»;

2. 155 047 248 ру​б. 04.03.2019, «Гослото "6 из 45"»;

3. 34 400 231 руб. 09.04.2019, «Гослото "6 из 45"»;

4. 16 546 530​ руб. 06.11.2016, «Гослото "5 из 36"»;

5. 15 923 627 руб. 02.01.2019, «12/24».

При этом крупных побед становится всё больше, только за последние полгода 18 жителей региона стали обладателями выигрышей от 1 млн рублей. Выигрышными ежедневно становятся в среднем 8626 билетов.

Общая сумма от всех лотерейных выигрышей среди жителей Татарстана за первое полугодие 2019 года составила 333 037 662 рубля.