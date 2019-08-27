Минниханов выступил против празднования дня освобождения от монгольского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября Днем окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига, сообщила сегодня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

- Вчера вечером соответствующее заключение президента Татарстана было направлено в Госдуму, оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа, — сказала Галимова.

При этом Минниханов предложил учредить праздник в честь похода Суворова в Швейцарию.

В июне законопроект о новой памятной дате внес в Госдуму депутат Геннадий Скляр, предлагается установить новую памятную дату и отмечать 11 ноября День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате исторического события — Великого стояния на реке Угре — произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.