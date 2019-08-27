В Казани сняли на видео драку двух девочек-подростков. Начата проверка

В Казани в поселке Дербышки подрались девочки-подростки, запись появилась в соцсетях.

На записи видно четырех девочек, две из которых разговаривают между собой, их снимает третья. В какой-то момент одна из девочек бьет другую по лицу, после начинается драка.

- На [видео] запечатлено избиение девочки-подростка другой девочкой. Согласно комментарию к видеозаписи, события происходили в одном из дворов в поселке Дербышки города Казани, - сообщили в Следственном комитете, где начали проверку.