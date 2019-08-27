Казанцы готовы к четырёхдневной рабочей неделе, какие минусы новой идеи?

Казанцы продолжают спорить по поводу предложения внедрить четырёхдневную рабочую неделю. С одной стороны ещё больше отдыха – это хорошо, с другой, времени на выполнение рабочих задач становится значительно меньше.

Попробуем разобраться

Чиновники которые выступают за “четырёхдневку” говорят, что при переходе на подобный режим, продуктивность населения увеличится и за этим стоит будущее. Тем более, что Россия в этом вопросе не первооткрыватель. Если в нашей стране рабочая неделя в среднем длится 40 часов, то например, в Голландии он занимает 29 часов, а в Дании и Норвегии - по 33 часа. То есть при новом раскладе в России планируется 32-х часовая рабочая неделя. Как в Европе.

В таком случае попробуем сравнить уровень жизни населения в трёх странах, России, Дании и Норвегии.

К сожалению, наша страна сейчас занимает лишь 90-е место в мировом рейтинге, в то время как Дания в шестерке лучших, а Норвегия является абсолютным лидером. Ответить на вопрос: “Связано ли это только с их рабочей политикой?” сложно, нужно понимать, что такая система у наших конкурентов функционирует не один десяток лет. Мы потратим годы, чтобы понять, принесет положительный эффект сокращение рабочей недели.

По данным Высшей школы экономики, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%.

Кстати, в ходе обсуждений появилось ещё одно предложение, сократить не рабочую неделю, а рабочий день, с 8 до 6 часов. И здесь логики в теме повышения производительности труда кажется больше. Но такой вариант не дошел до серьёзных обсуждений.

Ещё одним подводным камнем этой политики является заработная плата. Логично, что скорее всего при сокращении рабочей недели, уровень дохода может снизиться и такого мнения придерживаются многие. По данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.

Мнение казанцев

А мнение читателей Prokazan тоже разделилось, однако в процентном соотношении, тех кто против “четырёхдневки” меньше.

Мы опросили несколько жителей и вот, что они говорят по этому поводу

Лилия офисный работник, мать двоих детей

- Я за. Дополнительный выходной повысит производительность труда, т.к. к пятнице люди уже вымотанные. Только если это не отразится на заработной плате. Дополнительное время, чтобы провести его с семьей.

Марат - Ветеринар, семьянин

- Лично я работаю на себя без выходных, животные болеют каждый день

Рамиль - Журналист, холост

Однозначный ответ дать пока сложно. С одной стороны, сокращение рабочих дней даст больше времени уделять себе и близким. Это не может не радовать. С другой - четырехдневка отразится только на тех, кто и так работает не превышая норм труда. Тех кто работает не нормировано, например журналисты, их изменения, как мне кажется, не затронут.

Официально

Премьер-министр Дмитрий Медведев в своём выступлении сказал об этом следующее:

- Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили.

Но не нужно забывать, что в нашей стране в высказываниях первых лиц, часто планируется одно, а на выходе получаем, “что получилось”. Вспомните эти постоянные эксперименты с переводом времени. Никто не почувствовал каких либо улучшений, а со стороны всё выглядело таким образом, что двое ученых с большими зарплатами регулярно спорили, “как лучше, час вперед или час назад” . Спустя много лет пришли к заключению, что лучше в итоге оставить всё как есть.

Поэтому, делайте выводы. Чтобы перевести нашу страну на “четырёхдневку”, эксперимент нужно вводить постепенно, на который мы потратим примерно 10-15 лет и ещё через столько же сможем пожинать плоды этих перемен. И нечему будет удивляться, когда наш новый президент сообщит “Мы решили, оставить всё как было, возвращаем 40 часовую рабочую неделю”. Ну, а пока, радуйтесь тому, что вы живёте в Татарстане и эта рабочая неделя у нас четырёхдневная.