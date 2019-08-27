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pixabay.com

Казанцы готовы к четырёхдневной рабочей неделе, какие минусы новой идеи?

Cегодня, 13:33 162 5 Автор: prokazan.ru
Prokazan запустил опрос среди Казанцев о «четырёхдневке»

Казанцы продолжают спорить по поводу предложения внедрить четырёхдневную рабочую неделю. С одной стороны ещё больше отдыха – это хорошо, с другой, времени на выполнение рабочих задач становится значительно меньше.

Попробуем разобраться

Чиновники которые выступают за “четырёхдневку” говорят, что при переходе на подобный режим, продуктивность населения увеличится и за этим стоит будущее. Тем более, что Россия в этом вопросе не первооткрыватель. Если в нашей стране рабочая неделя в среднем длится 40 часов, то например, в Голландии он занимает 29 часов, а в Дании и Норвегии - по 33 часа. То есть при новом раскладе в России планируется 32-х часовая рабочая неделя. Как в Европе.

В таком случае попробуем сравнить уровень жизни населения в трёх странах, России, Дании и Норвегии.

К сожалению, наша страна сейчас занимает лишь 90-е место в мировом рейтинге, в то время как Дания в шестерке лучших, а Норвегия является абсолютным лидером. Ответить на вопрос: “Связано ли это только  с их рабочей политикой?” сложно, нужно понимать, что такая система у наших конкурентов функционирует не один десяток лет. Мы потратим годы, чтобы понять, принесет положительный эффект сокращение рабочей недели.

По данным Высшей школы экономики, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. 

Кстати, в ходе обсуждений появилось ещё одно предложение, сократить не рабочую неделю, а рабочий день, с 8 до 6 часов. И здесь логики в теме повышения производительности труда кажется больше. Но такой вариант не дошел до серьёзных обсуждений.

Ещё одним подводным камнем этой политики является заработная плата. Логично, что скорее всего при сокращении рабочей недели, уровень дохода может снизиться и такого мнения придерживаются многие. По данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах.

Мнение казанцев

А мнение читателей Prokazan тоже разделилось, однако в процентном соотношении, тех кто против “четырёхдневки” меньше.

Мы опросили несколько жителей и вот, что они говорят по этому поводу

Лилия офисный работник, мать двоих детей

 Я за. Дополнительный выходной повысит производительность труда, т.к. к пятнице люди уже вымотанные. Только если это не отразится на заработной плате. Дополнительное время, чтобы провести его с семьей. 

Марат - Ветеринар, семьянин 

- Лично я работаю на себя без выходных, животные болеют каждый день

Рамиль - Журналист, холост

Однозначный ответ дать пока сложно. С одной стороны, сокращение рабочих дней даст больше времени уделять себе и близким. Это не может не радовать. С другой - четырехдневка отразится только на тех, кто и так работает не превышая норм труда. Тех кто работает не нормировано, например журналисты, их изменения, как мне кажется, не затронут.

Официально

Премьер-министр Дмитрий Медведев  в своём выступлении сказал об этом следующее:

- Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили.

Но не нужно забывать, что в нашей стране в высказываниях первых лиц, часто планируется одно, а на выходе получаем, “что получилось”. Вспомните эти постоянные эксперименты с переводом времени. Никто не почувствовал каких либо улучшений, а со стороны всё выглядело таким образом, что двое ученых с большими зарплатами регулярно спорили, “как лучше, час вперед или час назад” . Спустя много лет пришли к заключению, что лучше в итоге  оставить всё как есть.

Поэтому, делайте выводы. Чтобы перевести нашу страну на “четырёхдневку”, эксперимент нужно вводить постепенно, на который мы потратим примерно 10-15 лет и ещё через столько же сможем пожинать плоды этих перемен. И нечему будет удивляться, когда наш новый президент сообщит “Мы решили, оставить всё как было, возвращаем 40 часовую рабочую неделю”. Ну, а пока, радуйтесь тому, что вы живёте в Татарстане и эта рабочая неделя у нас четырёхдневная.

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комментарии

Горожанин
4
29 августа 2019
14:07
Эти все рейтинги составляют пендосские проплаченные "эксперты". Все мы знаем, что там в этой норвегии происходит, как они там живут, просто скрывают. А мы привыкли все плохое выпячивать, хотя на самом деле жизнь у нас лучше, чем в этих скандинавиях, все гораздо дешевле, свободы больше, никто не может детей у нас отнять, как у них, и воспитываем их как мы хотим, а не как гей-пропоганда требует.
Горожанин
0
29 августа 2019
14:15
Про тебя Достоевский роман написал.
В ответ на комментарий пользователя
Эти все рейтинги составляют пендосские проплаченные "эксперты". Все мы знаем, что там в этой норвегии происходит, как они там живут, просто скрывают. А мы привыкли все плохое выпячивать, хотя на самом деле жизнь у нас лучше, чем в этих скандинавиях, все гораздо дешевле, свободы больше, никто не может детей у нас отнять, как у них, и воспитываем их как мы хотим, а не как гей-пропоганда требует.
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Горожанин
0
29 августа 2019
14:25
ты абизяина жизнь в новрегии лучше все дешевле удобнее нет врагов чиновников там твоих друзей чинуш сажают там все лучше!! а ты невоняй

детей такие ка кты насилуют гейпропаганда унас все телвеидение голубое и киселев и шеин и соловьев так что молчи!!" ВАС СКОРО ВЫГОНИМ ВС ЕХ ВАС СКОТОВ НА СЕВР С ОНКФИСКАЦИЕЙ твоих баб под хор ваших дето кна фонари тебя обо асфальт молчи неуч скоромы вас всех живьем закопаем!!! тиы понял?!!! скоротеб я сосущего мы н а кол!
В ответ на комментарий пользователя
Эти все рейтинги составляют пендосские проплаченные "эксперты". Все мы знаем, что там в этой норвегии происходит, как они там живут, просто скрывают. А мы привыкли все плохое выпячивать, хотя на самом деле жизнь у нас лучше, чем в этих скандинавиях, все гораздо дешевле, свободы больше, никто не может детей у нас отнять, как у них, и воспитываем их как мы хотим, а не как гей-пропоганда требует.
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Горожанин
0
29 августа 2019
14:26
Ахахахах, точно подмечено
В ответ на комментарий пользователя
Про тебя Достоевский роман написал.
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Горожанин
0
29 августа 2019
14:28
ротик закрой запомни в норвегии лучше жить доходы намного выше.,
свобод больше все утебя вранье а вот правда, страно йправят унас голубые к примеру володин открытый гей пу любит мальчиков целовать посомтри на ютубе как пу целует сурков открытый гей их много во властипедофилов и геев...у нас не в норвегии самые высшие пу был опущенным во дворе у себя всю секцию дзюдо опустил роттеньберг вместе с пу... потому вора кумарин ане буивают унего есть спрятанное свидельство о том что пу гей....воти жвиет в крестах честный вор по кличке кум так что ты сам того гейивласть в россии геевская
В ответ на комментарий пользователя
Эти все рейтинги составляют пендосские проплаченные "эксперты". Все мы знаем, что там в этой норвегии происходит, как они там живут, просто скрывают. А мы привыкли все плохое выпячивать, хотя на самом деле жизнь у нас лучше, чем в этих скандинавиях, все гораздо дешевле, свободы больше, никто не может детей у нас отнять, как у них, и воспитываем их как мы хотим, а не как гей-пропоганда требует.
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13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка
10:50, 30.07.2019
В России упростили правила продажи и покупки жилья
16:56, 29.07.2019
В РФ двое школьников с пистолетом совершили налет на магазин игрушек
10:21, 29.07.2019
Оппозиционера Навального госпитализировали. Врач считает, что его могли отравить
09:14, 29.07.2019
В Москве в одной из квартир нашли чемодан с телом девушки
11:21, 28.07.2019
В Санкт-Петербурге известного блогера нашли мертвым в канализации
15:10, 27.07.2019
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
15:27, 26.07.2019
В России появятся светофоры, проецирующие «лазерный барьер» для водителей
12:22, 26.07.2019
В России после драки скончался 27-летний хоккеист
10:06, 26.07.2019
В России могут подорожать сладости