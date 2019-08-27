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Фото: кадр из фильма "Команда мечты"

Тагир Метшин: «Я бы снялся в боевике с хорошим концом»

Cегодня, 17:01 139 11 Автор: prokazan.ru
В Казани прошел предпоказ фильма с участием сына мэра

Вчера в КДК имени Ленина съемочная группа представила фильм “Команда мечты”. Часть картины снимали в Москве, часть - в Казани,  а главную роль сыграл сын главы города Ильсура Метшина Тагир. Корреспондент ProKazan.ru побывал на предпоказе и пообщался с актерами и режиссерами ленты.

Летом 2017 года Казань стала местом съемок картины “Команда мечты”. Город, как говорят создатели фильма, выбрали за разнообразные локации, хороший свет и инфраструктуру, а также наличие лучшего в России и современного ипподрома. 
Кино состоит из двух новелл: одна рассказывает историю спортивного комментатора - его сыграл Ян Цапник, и его сына - самбиста, другая посвящена конному спорту и отношениям “золотого” ребенка-жокея с отцом, в роли отца выступил Роман Мадянов. На роль наездника Артура был утвержден один известный молодой актер, имя которого режиссеры не называют. Однако Казань круто изменила планы.

Филипп Абрютин и Максим Зыков

Филипп Абрютин, продюсер: при подготовке к съемкам на казанском ипподроме нам показали ребят, которые должны были исполнять роль дублеров, тут мы и увидели Тагира. Он был абсолютно похож на нашего главного героя: сильного молодого волевого парня, который может в какой-то момент задуматься о том, что не в силе правда, правда в любви, и совершить определенный поступок. Мы поняли, что нам нужен настоящий мощный жокей, который вместе с нами будет играть, а не актер, который не сможет ездить.

Максим Зыков, режиссер: из двух новелл я снимал ту, что про скачки и Казань. Когда я увидел Тагира, он напомнил мне меня в молодости. Одна юная зрительница даже подумала, что это я молодой снимался в фильме.

В конном спорте Тагир не новичок, а вот актерского опыта у молодого человека пока немного: помимо роли в “Команде мечты”, он числится в эпизодах фильма “Реальная сказка” (продюсер Сергей Безруков), ленту также снимали в Казани 10 лет назад.

Тагир Метшин, исполнитель главной роли: на съемки (“Команды мечты”) я вроде сразу согласился. Самым сложным, наверное, был первый съемочный день, остальное уже по накатанной шло. В целом от своей работы в кадре есть удовлетворение, но пусть оценивают зрители. С актерской работой очень помогал Максим Зыков.

О продолжении актерской карьеры молодой человек говорит неуверенно:

Тагир Метшин, исполнитель главной роли: насчет продолжения актерской карьеры не думаю. Если будет предложение сняться, то будет все зависеть от того, какая картина, жанр. Хотелось бы ...сейчас что-нибудь скажу такое, ляпну, потом… сам пока не знаю. В каком жанре? Ну, пусть будет боевик, только такой...про криминал не буду говорить… не слишком кровавый, с хорошим концом. Не 18+, для более широкой аудитории.

Кстати, за работу в фильме актер получил гонорар: как уточнил Филипп Абрютин, сумма, которую заплатили Метшину - на уровне начинающих актеров. При этом Ян Цапник и Юрий Стоянов, прочитав сценарий, согласились сниматься бесплатно.

Ксения Золотова и Тагир Метшин

На момент съемок сыну Ильсура Метшина было чуть больше 20 лет, его партнершей по фильму стала 13-летняя Ксения Золотова (Катя). По сюжету, сначала между Артуром и Катей возникает соперничество, а затем - романтические чувства. Для начинающей московской актрисы это был первый опыт киносъемок, зато у девушки есть навыки работы с лошадьми.

Ксения Золотова, исполнитель главной роли: я с 9 лет в седле, у меня большая подготовка. Конечно, лошади на съемочной площадке не всегда слушались, но мы с ними договаривались. Вообще, мы с моей героиней совершенно разные. Мне было 13-14 лет, а я играла 15-16-летнюю девушку. Это очень большая разница, потому что парадигма восприятия мира меняется в это время. Катя - она со стержнем, готова идти к победе, сначала может показаться холодной, но если она любит - то сильно. Старается оберегать то, что ей дорого и не терпит дурацких выходок в свою сторону.

Дебютом фильм стал и для одного из музыкантов, которые работали с саундтреком ленты. Песню, открывающую картину - “Иди за мечтой” - исполнил Данил Плужников, 17-летний победитель третьего сезона телепроекта “Голос. Дети”.

Данил Плужников

Главным героям в процессе пришлось работать с двумя основными конями - и с тремя дублерами у каждого животного. “Лошади, в отличие от людей, не могут пахать по 12 часов”, - смеются создатели ленты. Им нужен отдых, поэтому в сценах одних коней приходится менять на других.  С поиском животного на роль коня Артура - Принца - режиссерами неожиданно помог местный житель.

Филипп Абрютин, продюсер: у животных тоже был кастинг, например, Принц должен быть обязательно белым конем. Одну из лошадей нашли случайно: за два дня до моего прилета в Казань сорвалась договоренность с хозяйкой Принца, по пути из аэропорта разговорились с местным жителем на заправке, он спросил, можно ли коня своего пристроить в съемки. Когда выяснилось, что конь как раз белый, мы поняли, что это судьба. Коня за один день доставили из Нижнекамска. Иногда кастинг проводит не режиссер, а кто-то, кто находится сверху всех нас. 

Предпоказ фильма и встреча со съемочной группой

В процессе работы над фильмом вся съемочная группа влюбилась в Казань и Татарстан: в Instagram ленты даже появился хештег #неботатарстана. Создатели уверяют, что фильм тоже сделан с любовью, и надеются что зрителям он понравится. 

Фильм “Команда мечты” - семейная картина с возрастным ограничением 6+. Она выходит в прокат 29 августа под слоганом “Счастье ближе, чем кажется”.
В ролях: Ян Цапник, Роман Мадянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Ксения Золотова.
Режиссер: Филипп Абрютин, Максим Зыков.
Прокатчик: Централ Партнершип
 

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комментарии

Горожанин
1
28 августа 2019
17:12
Хороший конец, о котором он говорит, снимают не в боевиках, а в другом жанре...
Зверек
1
28 августа 2019
17:19
Сын мера? Между прочем мы не выбирали этого мера. Просто кучка коррумпированных депутатов приняли решение. Это не мой мер. Я его не выбирал.
Зверек
0
28 августа 2019
17:21
МЭР....
В ответ на комментарий пользователя
Сын мера? Между прочем мы не выбирали этого мера. Просто кучка коррумпированных депутатов приняли решение. Это не мой мер. Я его не выбирал.
Развернуть
йта запрещ
0
28 августа 2019
17:28
Хорошо быть сыном мэра!
Горожанин
0
28 августа 2019
17:32
С хорошим концом? Тут вот есть 3 специалиста по концам, Димас, Ага и Герцог. "Пакостители". Димас у и них за железного человека, его никакая моча не берет, пьет и не дохнет, гад. Хоть бы заржавел наконец.
Горожанин
0
28 августа 2019
17:34
Стартовая площадка совсем другая,не как у обычных простых парнишек
Горожанин
0
28 августа 2019
17:35
Человека-коня у них нет, супергейройского с хорошим концом. Но не только.
Горожанин
0
28 августа 2019
17:37
Вот по ЭТОМУ , у пенсионеров сверх min пенсия ! Куда хочу туда и трачу народное бабло
Горожанин
0
28 августа 2019
17:38
Надо его в команду к ним, в "мерскую четверку".
Горожанин
0
28 августа 2019
17:41
И в финале Лизка достанет свой кольт, и устроит хороший конец.
Денис
0
28 августа 2019
17:42
На данный фильм сгоняют школьников. Мэр то наш - бездарность, и возможно, даже вор. Про историю с красными автобусами помнят ещё. И сын его бездарь
Горожанин
0
28 августа 2019
17:50
Еще в голом пистолете можно, в продолжении, крутой боевик, там на садама бомба еще упала, ржачный был момент.
Горожанин
0
28 августа 2019
17:51
хороший конец это нары...а не расстрел !

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10:47, 13.08.2019
Уфимская дознавательница, которую изнасиловали полицейские, впервые пришла в суд
17:31, 12.08.2019
В России журналистке выстрелили в голову
11:29, 12.08.2019
В России скончалась звезда Playboy. Ей было 29 лет
09:47, 12.08.2019
В России студентка умерла за несколько дней от загадочной болезни
11:58, 11.08.2019
У дворника из Подмосковья обнаружили долг в 2 млрд рублей
09:24, 11.08.2019
В России полицейский подал заявление на девушку из-за слов об отсутствии совести
10:04, 10.08.2019
Скончался тренер сборной России по бейсболу. Ему было 37 лет
17:10, 09.08.2019
В Москве задержанной на митинге журналистке пришла повестка в военкомат
15:10, 07.08.2019
В соседней республике участковый погиб в ДТП во время прямого эфира в Instagram
14:24, 07.08.2019
СМИ: в России школьник умер после драки с десантником
10:37, 07.08.2019
СМИ: труженицу тыла ВОВ похоронили в мешке для трупов
10:19, 07.08.2019
Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев «сбежал» из России
09:27, 07.08.2019
Скончалась известная российская бизнес-леди Алла Вербер
10:57, 05.08.2019
В России хотят ввести еще один способ получения зарплаты
09:49, 05.08.2019
В России задержали блогера, который призывал убивать детей силовиков
17:31, 04.08.2019
Бастрыкин отправил следователей разобраться в причинах пожаров в Сибири
17:01, 03.08.2019
В России введен запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья
13:41, 02.08.2019
СМИ сообщили о свадьбе Ксении Собчак
10:11, 02.08.2019
В России уволили чиновницу, которая пнула ногой бездомного
17:14, 01.08.2019
В России студент изнасиловал спящую гостью дяди
12:13, 31.07.2019
В Башкирии бойцовская собака напала на 4-летнего ребенка
12:14, 30.07.2019
В соседней республике на улице нашли девятимесячного ребенка
10:50, 30.07.2019
В России упростили правила продажи и покупки жилья
16:56, 29.07.2019
В РФ двое школьников с пистолетом совершили налет на магазин игрушек
10:21, 29.07.2019
Оппозиционера Навального госпитализировали. Врач считает, что его могли отравить
09:14, 29.07.2019
В Москве в одной из квартир нашли чемодан с телом девушки
11:21, 28.07.2019
В Санкт-Петербурге известного блогера нашли мертвым в канализации
15:10, 27.07.2019
В Башкирии патологоанатом устроил стрельбу в морге
15:27, 26.07.2019
В России появятся светофоры, проецирующие «лазерный барьер» для водителей
12:22, 26.07.2019
В России после драки скончался 27-летний хоккеист
10:06, 26.07.2019
В России могут подорожать сладости
11:54, 25.07.2019
В Москве кассир сбежала через окно с 41 млн рублей. Ее объявили в розыск