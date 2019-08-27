Тагир Метшин: «Я бы снялся в боевике с хорошим концом»

Вчера в КДК имени Ленина съемочная группа представила фильм “Команда мечты”. Часть картины снимали в Москве, часть - в Казани, а главную роль сыграл сын главы города Ильсура Метшина Тагир. Корреспондент ProKazan.ru побывал на предпоказе и пообщался с актерами и режиссерами ленты.

Летом 2017 года Казань стала местом съемок картины “Команда мечты”. Город, как говорят создатели фильма, выбрали за разнообразные локации, хороший свет и инфраструктуру, а также наличие лучшего в России и современного ипподрома.

Кино состоит из двух новелл: одна рассказывает историю спортивного комментатора - его сыграл Ян Цапник, и его сына - самбиста, другая посвящена конному спорту и отношениям “золотого” ребенка-жокея с отцом, в роли отца выступил Роман Мадянов. На роль наездника Артура был утвержден один известный молодой актер, имя которого режиссеры не называют. Однако Казань круто изменила планы.

Филипп Абрютин и Максим Зыков

Филипп Абрютин, продюсер: при подготовке к съемкам на казанском ипподроме нам показали ребят, которые должны были исполнять роль дублеров, тут мы и увидели Тагира. Он был абсолютно похож на нашего главного героя: сильного молодого волевого парня, который может в какой-то момент задуматься о том, что не в силе правда, правда в любви, и совершить определенный поступок. Мы поняли, что нам нужен настоящий мощный жокей, который вместе с нами будет играть, а не актер, который не сможет ездить.

Максим Зыков, режиссер: из двух новелл я снимал ту, что про скачки и Казань. Когда я увидел Тагира, он напомнил мне меня в молодости. Одна юная зрительница даже подумала, что это я молодой снимался в фильме.

В конном спорте Тагир не новичок, а вот актерского опыта у молодого человека пока немного: помимо роли в “Команде мечты”, он числится в эпизодах фильма “Реальная сказка” (продюсер Сергей Безруков), ленту также снимали в Казани 10 лет назад.

Тагир Метшин, исполнитель главной роли: на съемки (“Команды мечты”) я вроде сразу согласился. Самым сложным, наверное, был первый съемочный день, остальное уже по накатанной шло. В целом от своей работы в кадре есть удовлетворение, но пусть оценивают зрители. С актерской работой очень помогал Максим Зыков.

О продолжении актерской карьеры молодой человек говорит неуверенно:

Тагир Метшин, исполнитель главной роли: насчет продолжения актерской карьеры не думаю. Если будет предложение сняться, то будет все зависеть от того, какая картина, жанр. Хотелось бы ...сейчас что-нибудь скажу такое, ляпну, потом… сам пока не знаю. В каком жанре? Ну, пусть будет боевик, только такой...про криминал не буду говорить… не слишком кровавый, с хорошим концом. Не 18+, для более широкой аудитории.

Кстати, за работу в фильме актер получил гонорар: как уточнил Филипп Абрютин, сумма, которую заплатили Метшину - на уровне начинающих актеров. При этом Ян Цапник и Юрий Стоянов, прочитав сценарий, согласились сниматься бесплатно.

Ксения Золотова и Тагир Метшин

На момент съемок сыну Ильсура Метшина было чуть больше 20 лет, его партнершей по фильму стала 13-летняя Ксения Золотова (Катя). По сюжету, сначала между Артуром и Катей возникает соперничество, а затем - романтические чувства. Для начинающей московской актрисы это был первый опыт киносъемок, зато у девушки есть навыки работы с лошадьми.

Ксения Золотова, исполнитель главной роли: я с 9 лет в седле, у меня большая подготовка. Конечно, лошади на съемочной площадке не всегда слушались, но мы с ними договаривались. Вообще, мы с моей героиней совершенно разные. Мне было 13-14 лет, а я играла 15-16-летнюю девушку. Это очень большая разница, потому что парадигма восприятия мира меняется в это время. Катя - она со стержнем, готова идти к победе, сначала может показаться холодной, но если она любит - то сильно. Старается оберегать то, что ей дорого и не терпит дурацких выходок в свою сторону.

Дебютом фильм стал и для одного из музыкантов, которые работали с саундтреком ленты. Песню, открывающую картину - “Иди за мечтой” - исполнил Данил Плужников, 17-летний победитель третьего сезона телепроекта “Голос. Дети”.

Данил Плужников

Главным героям в процессе пришлось работать с двумя основными конями - и с тремя дублерами у каждого животного. “Лошади, в отличие от людей, не могут пахать по 12 часов”, - смеются создатели ленты. Им нужен отдых, поэтому в сценах одних коней приходится менять на других. С поиском животного на роль коня Артура - Принца - режиссерами неожиданно помог местный житель.

Филипп Абрютин, продюсер: у животных тоже был кастинг, например, Принц должен быть обязательно белым конем. Одну из лошадей нашли случайно: за два дня до моего прилета в Казань сорвалась договоренность с хозяйкой Принца, по пути из аэропорта разговорились с местным жителем на заправке, он спросил, можно ли коня своего пристроить в съемки. Когда выяснилось, что конь как раз белый, мы поняли, что это судьба. Коня за один день доставили из Нижнекамска. Иногда кастинг проводит не режиссер, а кто-то, кто находится сверху всех нас.

Предпоказ фильма и встреча со съемочной группой

В процессе работы над фильмом вся съемочная группа влюбилась в Казань и Татарстан: в Instagram ленты даже появился хештег #неботатарстана. Создатели уверяют, что фильм тоже сделан с любовью, и надеются что зрителям он понравится.

Фильм “Команда мечты” - семейная картина с возрастным ограничением 6+. Она выходит в прокат 29 августа под слоганом “Счастье ближе, чем кажется”.

В ролях: Ян Цапник, Роман Мадянов, Владимир Сычев, Анна Чурина, Юрий Стоянов, Тагир Метшин, Ксения Золотова.

Режиссер: Филипп Абрютин, Максим Зыков.

Прокатчик: Централ Партнершип

