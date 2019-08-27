В Татарстане концерт экс-солистки «Ленинграда» отменили из-за «репутации»

В Елабуге организаторы концерта ко Дню города экстренно решили отменит концерт экс-солистки группы "Ленинград" Юлии Коган, вместо нее выступит певица Афина. Об этом сообщили в исполкоме, передает "Бизнес Online".

В управление культуры города начали поступать обращения, что репертуар Коган вызывает сомнения и недопустим на масштабном празднике, после этого было принято коллегиальное решение: расторгнуть контракт на выступление с Юлией Коган в пользу другого исполнителя.

Неизвестно, пришлось ли выплачивать Юлии Коган неустойку.

Коган занялась сольной карьерой в 2015 году.