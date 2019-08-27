В Татарстане на строящуюся трассу приземлились двенадцать боевых самолетов Су-34

В Татарстане на строящуюся магистраль "Европа - Западный Китай" приземлились двенадцать боевых самолетов Су-34 и два транспортных Ан-26, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Самолеты в рамках учений сначала приземлились на трассу, а после подготовки и заправки успешно взлетели.

Уточняется, что при проектировании крупных автомагистралей предусматриваются специальные участки, на которых могут садиться боевые самолеты, в Татарстане на таком участке развернули полевой аэродром со всей необходимой инфраструктурой и боезапасами.

Отметим, учения проходят с 27 по 30 августа в Центральном военном округе, в них участвуют более 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.