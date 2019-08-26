В Казани дом Аксенова продают за 50 млн рублей

В Казани продают дом-музей Василия Аксенова на перекрестке Карла Маркса и Муштари, его оценили в 50 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.

По словам собственника здания Эмиля Хуснутдинова, лот уйдет оптом – ресторан плюс гостиница, так как продавать по отдельности их будет затруднительно.

- Любой бизнес требует времени, чтобы им заниматься, а у нас его нет — мы работаем немного в другой области. Пусть этим занимаются те игроки, которые могут делать это профессионально, - цитирует "Реальное время" слова Эмиля Хуснутдинова.

Отмечается, что сам музей не продается, так как его статус закреплен отдельными договорами, здание выделено в отдельный кадастр – "у них долгосрочный договор, поэтому он не продается".

Сам писатель не дожил до открытия музея несколько месяцев: он скончался 6 июля 2009 года после продолжительной болезни. Это старинный особняк постройки начала 19 века находится по адресу Карла Маркса 55/31. Здесь Василий Павлович прожил в детстве 10 лет.

В 2007 году во время первого ежегодного литературно-музыкального фестиваля "Аксенов-фест" в этом доме Василий Павлович был на экскурсии. В то время это было полуразрушенное здание, предназначенное на снос. Именно тогда руководством города Казани было приняло решение открыть здесь музей.