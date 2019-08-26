Синоптики предупредили о холодах в Татарстане

В Татарстане в ближайшие дни ожидаются холода, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

С 27 по 29 августа республика будет находиться в зоне активного циклона, который образовался над Норвежским морем, он принес с собой дожди и сильное похолодание.

Завтра ожидаются дожди, сильный северо-западный ветер порывами до 16-21 м/с. Ночью ожидается до +6..+11 градусов, днем температура не превысит +10..+15 градусов.

В четверг также прогнозируются холода, пройдут дожди, ночью похолодает до +4...+9 градусов, днем температура поднимется до +10..+15 градусов.

В следующие дни ожидается примерно такая же погода.

- Среднесуточные температуры в ближайшие дни ожидаются ниже нормы на 6-7 градусов, - говорится в прогнозе Гидрометцентра.