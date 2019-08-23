В Казани не нашли «изнасилования» девушки в очках на Мамадышском тракте

В Казани решили не возбуждать уголовное дело после сообщения об изнасиловании 33-летней девушки в очках на Мамаыдшском тракте. Об этом сообщил источник портала.

Напомним, по словам пострадавшей девушки, 11 августа, примерно в 20:30 она шла по Мамадышскому тракту, около дома №20 ее якобы попытался изнасиловать неизвестный, однако ей удалось отбиться.

После инцидента поступило заявление, был составлен фоторобот.

- На днях было принято решение не возбуждать уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, - сообщили порталу.