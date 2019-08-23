В Татарстане осудили подростка, после уличной ссоры с которым умер мужчина

В Набережных Челнах осудили 17-летнего подростка, после конфликта с которым скончался 49-летний мужчина, об этом стало известно на суде.

Проходя по двору, мужчина сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. В результате между ними произошел конфликт. После в Сети появилось видео начала конфликта между мужчиной и подростками в Набережных Челнах.

На кадрах видно, что участники конфликта изначально разговаривают на повышенных тонах.

- Смотри-ка, как он меня прессует. Слышь, в ментовку, что ли, хочешь попасть, - говорит мужчина.



- Давай, подойди, - отвечает подросток.

Потом друг мужчины просит не вступать в конфликт с подростком, а затем запись резко обрывается.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть челнинца наступила в результате ишемической болезни сердца.

С учетом того, что при рассмотрении уголовного дела из обвинения был исключен пункт «из хулиганских побуждений» суд назначил парню наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.