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shn.tatarstan.ru

В Казань привезли четырех пражских крокодилов

Cегодня, 09:45 66 0 Автор: prokazan.ru

В казанский зоопарк привезли четырех крокодилов из Праги, сообщает Россельхознадзор по Татарстану.

Животных сначала привезли в казанский аэропорт, где специалисты организовали досмотр крокодилов. Затем на них оформили сопроводительные документы. Хищники клинически здоровы, их поместили на карантин.

Ранее сообщалось, что открытие нового казанского зоопарка состоится в ноябре-декабре, в День Татарстана никто его открывать не планировал. 29 августа на территории зоопарка завершатся строительные работы, после чего там побывает президент РТ Рустам Минниханов. Затем начнется заселение зоопарка новыми обитателями.

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