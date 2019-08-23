В Казань привезли четырех пражских крокодилов

В казанский зоопарк привезли четырех крокодилов из Праги, сообщает Россельхознадзор по Татарстану.

Животных сначала привезли в казанский аэропорт, где специалисты организовали досмотр крокодилов. Затем на них оформили сопроводительные документы. Хищники клинически здоровы, их поместили на карантин.

Ранее сообщалось, что открытие нового казанского зоопарка состоится в ноябре-декабре, в День Татарстана никто его открывать не планировал. 29 августа на территории зоопарка завершатся строительные работы, после чего там побывает президент РТ Рустам Минниханов. Затем начнется заселение зоопарка новыми обитателями.