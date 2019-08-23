Казанец изрезал и попытался задушить 16-летнюю сестру возлюбленной

В Алексеевском районе Татарстана в селе Подлесная Шентала 33-летний казанец изрезал ножом и попытался задушить 16-летнюю сестру своей девушки. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, 24 августа примерно в полночь началась ссора между казанцем и сестрой девушки.

- В ходе конфликта он нанес ей несколько ударов ножом и попытался задушить. Казанца удалось остановить, его задержали, на него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", - сообщили порталу.

Сейчас выясняются мотивы нападения на девушку.