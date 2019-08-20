В Казани младенец получил травму мозга, когда его кормил отец

В Казани в квартире дома по улице Минская 3-месячный младенец получил травму голову, когда его во время кормления выронил 33-летний отец. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, днем 14 августа отец ребенка, работающий мясником, решил покормить ребенка.

- В какой-то момент он не удержал младенца, тот упал, ударившись головой о пол. В результате мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, - сообщили порталу.

22 августа на отца ребенка возбудили дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровье", он был задержан.

Напомним, несколько недель назад в Казани 26-летняя мать ребенка во время купания сына уронила его на пол, он ударился головой и скончался.