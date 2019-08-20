Жителей Татарстана ждет дополнительный выходной

В Татарстане ожидается дополнительный выходной, он будет 30 августа. Об этом сообщили в Минтруда РТ.
30 августа будет отмечаться День республики Татарстан и Казани, продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на час.
В Татарстане ожидается дополнительный выходной, он будет 30 августа. Об этом сообщили в Минтруда РТ.
30 августа будет отмечаться День республики Татарстан и Казани, продолжительность рабочего дня 29 августа сократится на час.
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