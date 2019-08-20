Казань собираются сделать первым в России городом без отходов, об этом стало известно сегодня в ходе чемпионата мира по профессиональному мастерству Worldskills Kazan 2019, где Татарстан и компания Coca-Cola сегодня подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщает РИА Новости.

Казань станет первым городом в России, где будет применяться концепция "Город без отходов". Компания Coca-Cola предоставит контейнеры для раздельного сбора 100% эквивалента отходов потребительской полимерной упаковки от продукции Coca-Cola, проданной в 2018 году в Казани. Вторсырье направят на переработку на заводы-партнеры проекта.

Напомним, год назад в Авиастроительном районе Казани началась установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Пилотный проект стартовал 1 августа в многоквартирных домах. На 109 контейнерных площадках были установлены 428 контейнеров с наклейками желтого и серого цвета для раздельного сбора коммунальных отходов.