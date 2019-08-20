В Казани перенесут остановку "Комбинат «Здоровье»", сообщается на официальном портале мэрии города.
С 31 августа эта остановка будет находиться около дома №56 по улице Лево-Булачная.
Ранее сообщалось, что на месте снесенного в прошлом году комбината "Здоровье" в центре Казани могут появиться новый торговый центр или сауна, в опубликованных документах мэрии сообщается об утверждении проекта межевания территории.
комментарии
Комбината нет - а остановка есть. Пора заодно и остановку переименовать
Здоровье вредит пенсионному фонду.
Комбината нет - а остановка есть. Пора заодно и остановку переименовать