В Казани перенесут остановку "Комбинат «Здоровье»", сообщается на официальном портале мэрии города.

С 31 августа эта остановка будет находиться около дома №56 по улице Лево-Булачная.

Ранее сообщалось, что на месте снесенного в прошлом году комбината "Здоровье" в центре Казани могут появиться новый торговый центр или сауна, в опубликованных документах мэрии сообщается об утверждении проекта межевания территории.