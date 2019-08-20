Экс-татарстанец, приговоренный к казни, освободился и надругался над девочкой

В Удмуртии бывший заключенный, который был приговорен к смертной казни еще во время СССР, освободился по УДО и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 57-летний мужчина в городе Глазов 4 августа подошел на детской площадке к 7-летней девочке и пообещал покатать ее на качелях и угостить конфетами, а потом совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Мужчина был задержан.

Из материалов дела следует, что ранее он проживал в Набережных Челнах. В 23 года он совершил разбойное нападение и получил 6 лет лишения свободы. После того как освободился, он вновь попал за решетку на 1,5 года за грабеж. За полгода до окончания срока молодой рецидивист сбежал из колонии. В бегах он напал на женщину, убил и отрезал ей палец, на котором было золотое кольцо. Скрывался он в Башкирии, а когда решил вернуться в Удмуртию, его задержали и приговорили к смертной казни.

Пять лет он ждал расстрела, но в 1998 году тогдашний президент РФ Борис Ельцин подписал указ о помиловании. Так, преступник получил 25 лет лишения свободы, а потом его выпустили по УДО. Три года он подрабатывал дворником и жил один. 4 августа 2019 года он надругался над девочкой, теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.