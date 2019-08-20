Экс-доцента КФУ обвинили в убийстве знакомого. Тот умер от 50 ударов ножом

В Казани бывшего доцента КФУ 64-летнего Валерия Назмутдинова обвинили в убийстве 63-летнего знакомого, об этом сообщает "Бизнес Online".

По данным СК, 28 июля кандидат педагогических наук выпивал в квартире своего знакомого на улице Сафиуллина, "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" мужчины подрались, Назмутдинов якобы схватил нож и нанес своему собутыльнику 57 колющих ударов "в жизненно важные органы". Пострадавший скончался.

Было возбуждено дело по статье "Убийство", подозреваемого оставили в СИЗО до 28 сентября. Адвокат экс-доцента опроверг вину своего подзащитного.