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"Татарстан 24"

На улице Вишневского погиб пассажир «Жигулей», водитель которых уходил от погони

Cегодня, 10:20 183 2 Автор: prokazan.ru

В Казани на улице Вишневского сегодня рано утром в ДТП погиб пассажир "Жигулей", водитель авто уходил от погони патрульных экипажей ДПС. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Погоня началась в Дербышках, водитель не подчинился требованию об остановке, после чего поехал на огромной скорости по городу, проезжая на скорости под 100 км/ч все перекрестки на красный сигнал светофора.

Примерно через 20 минут уже на улице Вишневского он не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм пассажир авто скончался на месте, сам водитель получил несколько ушибов и небольшую травму головы. Вероятно, он был пьян.

Ведется расследование.

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комментарии

Горожанин
1
22 августа 2019
10:41
Во первых - жаль что оба скота не подохли . Во вторых - хорошо еще что с собой никого из людей не забрали .
Горожанин
1
22 августа 2019
11:03
Согласен,таких ублюдков не жалко.

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