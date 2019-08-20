На улице Вишневского погиб пассажир «Жигулей», водитель которых уходил от погони

В Казани на улице Вишневского сегодня рано утром в ДТП погиб пассажир "Жигулей", водитель авто уходил от погони патрульных экипажей ДПС. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Погоня началась в Дербышках, водитель не подчинился требованию об остановке, после чего поехал на огромной скорости по городу, проезжая на скорости под 100 км/ч все перекрестки на красный сигнал светофора.

Примерно через 20 минут уже на улице Вишневского он не справился с управлением и врезался в столб. От полученных травм пассажир авто скончался на месте, сам водитель получил несколько ушибов и небольшую травму головы. Вероятно, он был пьян.

Ведется расследование.