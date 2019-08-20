Стала известна очередная дата открытия нового казанского зоопарка

Открытие нового казанского зоопарка состоится в ноябре-декабре, в День Татарстана никто его открывать не планировал. Об этом сообщил директор зооботсада Фанис Нурмухаметов, передает "Татар информ".

По его словам, все это связано с тем, что по закону зоопарку нужно соблюсти специальные процедуры. Животные должны пройти один месяц карантина и еще месяц адаптации в новых условиях, иначе они могут умереть.

29 августа на территории зоопарка завершатся строительные работы, после чего там побывает президент РТ Рустам Минниханов. Затем начнется заселение зоопарка новыми обитателями.

Ранее сообщалось, что открытия зоопарка казанцы ждут третий год, но каждый раз дата переносится. Уже закуплены африканские звери и птицы, которые пока делят вольеры с обитателями старого зоопарка. После открытия нового зоопарка строители возьмутся за реконструкцию старой части Казанского зооботсада, а в будущем — обустроят еще одну, третью площадку, посвященную флоре и фауне Южной Америки.