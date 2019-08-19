«Очень открытый»: Минниханов рассказал о знакомстве с Путиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне на встрече с представителями СМИ рассказал о знакомстве с президентом России Владимиром Путиным, по его словам, тогда он еще занимал пост главы ФСБ.

- Он был руководителем ФСБ, когда я первый раз его увидел. У нас была смена кадров, он приехал, и так получилось, что я его встречал. Очень открытый человек, мы разговаривали, он рассказывал, как в Санкт-Петербурге мечеть они реконструировали, - сообщил Минниханов.

По словам президента РТ, Путин многое сделал для развития России, он также ответил критикам политики президента России.

- Некоторым не нравится, что у нас такой сильный лидер, но нам это нравится, когда с нашей страной считаются и есть вот такое уважение. Путин не только наш национальный лидер, его в Америке, Европе уважают, - заметил Минниханов.

Он уточнил, что у Путина огромный мировой авторитет, в Америке и Европе говорят: "Если бы у нас Путин был, у нас был бы порядок".

Напомним, в 2018 году Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства. Его нынешний срок на этом посту истекает в 2024 году. За это время он, в частности, поставил задачу выполнить 12 национальных проектов, которые, по словам президента, должны повысить уровень жизни россиян и обеспечить безопасность страны на долгую перспективу.